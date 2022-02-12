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Kadıköy'de kural ihlali yapan taksicilere ceza - Son Dakika

Kadıköy'de kural ihlali yapan taksicilere ceza

12.02.2022 15:07
Kadıköy'de kural ihlali yapan taksicilere ceza

Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri taksilere yönelik denetim yaptı.

Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde kural ihlali yaptıkları belirlenen 5 taksi sürücüsüne toplamda 980 TL cezai işlem uygulandı.

Rıhtım Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde evrak ve belgelerinde eksik olan ve kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetim yapan trafik polis ekipleri ticari taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve evraklarını kontrol etti.

Gerçekleştirilen denetimde trafik levha ve işaretlerine uymamak, fazla yolcu almak, emniyet kemeri takmamak ve yolcu indirme-bindirme kurallarını ihlal etmekten 5 ticari taksi sürücüsüne toplam 980 TL idari para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kadıköy'de kural ihlali yapan taksicilere ceza
Kadıköy'de kural ihlali yapan taksicilere ceza
Kadıköy'de kural ihlali yapan taksicilere ceza

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy, Taksi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de kural ihlali yapan taksicilere ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de kural ihlali yapan taksicilere ceza - Son Dakika
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