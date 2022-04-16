Kadıköy'de kurallara uymayan taksiciler cezadan kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de kurallara uymayan taksiciler cezadan kaçamadı

16.04.2022 14:07
Kadıköy'de kurallara uymayan taksiciler cezadan kaçamadı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliğine bağlı ekipler, ticari taksilere yönelik Kadıköy'de denetim gerçekleştirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliğine bağlı ekipler, ticari taksilere yönelik Kadıköy'de denetim gerçekleştirdi. Denetimde, emniyet kemeri takmayan iki taksi sürücüsü ile çalışma ruhsatı süresi dolmuş bir taksi sürücüsüne toplamda 2 bin 215 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliğine bağlı ekipler, ticari taksilere yönelik Kadıköy'de Rıhtım Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Ayrıca taksi sürücülerinin kısa mesafe yolcu ya da turist seçip seçmediği ve taksimetre açıp açmadığı gibi durumlar da denetlendi.

Denetimlerde Kamil Fikret Aydın isimli ticari taksi sürücüsüne çalışma ruhsatı süresinin dolması nedeniyle bin 823 TL cezai işlem uygulandı. İki ticari taksi sürücüsüne ise seyir halindeyken emniyet kemeri takmadıkları nedeniyle 196'şar TL cezai işlem uygulandı.

Ruhsat süresi dolan taksi sürücüsü Kamil Fikret Aydın,"Eksiğimiz yok ama bir kart var. Arabam değişti o kart da arabada kaldı. Patron da yenisini çıkaracaktı. Eski kartın yenilenmesi gerekiyor henüz yenilenmedi. Yoksa her şeyim tamam" dedi. - İSTANBUL

Kadıköy'de kurallara uymayan taksiciler cezadan kaçamadı
Kadıköy'de kurallara uymayan taksiciler cezadan kaçamadı
Kadıköy'de kurallara uymayan taksiciler cezadan kaçamadı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Pansiyonun penceresinden düşen hemşirenin ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına devam edildi Son dakika haberleri | Pansiyonun penceresinden düşen hemşirenin ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına devam edildi Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakarette bulunan sanığın yargılanmasına devam edildi Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakarette bulunan sanığın yargılanmasına devam edildi

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kadıköy, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de kurallara uymayan taksiciler cezadan kaçamadı - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Azerbaycan lideri Aliyev, Batılı ülkeleri ikiyüzlülükle suçladı: Biz Bayraktarları kullanırken ölüm silahı diyorlardı, Ukrayna kullanınca melek
14:18 Vedat Muriç, Türkiye'ye dönüyor: Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la adı anılıyor
14:08 Ali Babacan'dan HDP'ye açılan kapatma davasına tepki: Defalarca kapatılmış, bitmiş mi? İyi halt ettiniz
14:00 İznini memleketinde kullanan uzman çavuş traktör kazasında yaşamını yitirdi
13:55 İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda
13:40 Otoyolları mesken tutan fuhuş çetesi çökertildi: Araçları durdurup gasp yapan çete kendine özgü lisan bile geliştirmiş!
13:34 Ünlü sunucu ve mimar Selim Yuhay'ın mutlu günü: Ve biz evlendik
13:15 Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı
13:13 Serdar Dursun yıllar önce tribünde izlediği maçın kaydını, geçen haftaki maç görüntüleriyle birlikte paylaştı: Kıyamet koptu
13:01 Rusya'dan İngiltere hamlesi: Aralarında İngiltere Başbakanı Johnson'ın da olduğu 13 yönetici için yaptırım kararı alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 14:30:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de kurallara uymayan taksiciler cezadan kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement