Son Dakika Haberleri: / kadıköy'de 'küresel iklim grevi'ne destek
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/ kadıköy'de 'küresel iklim grevi'ne destek

1 saat önce

DÜNYA genelinde gerçekleşen küresel iklim grevine destek veren sivil toplum kuruluşları, Kadıköy'de bir araya geldi.

/ kadıköy'de 'küresel iklim grevi'ne destek, System.String[]
DÜNYA genelinde gerçekleşen küresel iklim grevine destek veren sivil toplum kuruluşları, Kadıköy'de bir araya geldi.
Gruplar, iklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle "Sıfır Gelecek" kampanyası adı altında Kadıköy İskelesi önünde toplandı.
Gruplar sloganlar attı pankartlar açtı. Kadıköy İskele Meydanı'nda başlayan yürüyüş Yoğurtçu Parkı'nda son buldu.


Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:07 Kaynak: DHA
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