Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Kurt Kapanı 2019 -2 Uygulaması Kapsamında Polis Ekipleri Kuş Uçurtmadı.

Kadıköy'de Kurt Kapanı 2019 -2 Uygulaması Kapsamında Polis Ekipleri Kuş Uçurtmadı.

1 saat önce

- Kadıköy'de Kurt Kapanı 2019 -2 uygulaması kapsamında polis ekipleri kuş uçurtmadı.

- Kadıköy'de Kurt Kapanı 2019 -2 uygulaması kapsamında polis ekipleri kuş uçurtmadı. Şüpheli araçlar didik didik aranırken, çok sayıda şahsın da kimliği kontrol edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:42 Kaynak: İHA

Polis, Kadıköy, 3. Sayfa
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