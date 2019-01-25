Kadıköy'de Kurt Kapanı 2019 -2 Uygulaması Kapsamında Polis Ekipleri Kuş Uçurtmadı.
1 saat önce
- Kadıköy'de Kurt Kapanı 2019 -2 uygulaması kapsamında polis ekipleri kuş uçurtmadı.
- Kadıköy'de Kurt Kapanı 2019 -2 uygulaması kapsamında polis ekipleri kuş uçurtmadı. Şüpheli araçlar didik didik aranırken, çok sayıda şahsın da kimliği kontrol edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:42 Kaynak: İHA
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