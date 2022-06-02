Kadıköy'de kuyumcu kuryelerini gasbeden şüphelilerin işlemleri sürüyor - Son Dakika
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Kadıköy'de kuyumcu kuryelerini gasbeden şüphelilerin işlemleri sürüyor

02.06.2022 23:03

İstanbul Kadıköy'de silahla tehdit ettikleri iki kuyumcu kuryesine ait araçtaki altınları gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki sorguları sürüyor.

İstanbul Kadıköy'de silahla tehdit ettikleri iki kuyumcu kuryesine ait araçtaki altınları gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki sorguları sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince başlatılan incelemede, Fatih Kapalıçarşı'da altın ticareti yapan bir firmada görevli iki kuryeyi, bulundukları aracın önünü keserek gasbeden 6 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Küçükçekmece'de Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, sorguları yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların yakalanma anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Özel Harekat polislerinin, şüphelilerin bulunduğu iş yerine girdikleri anlar yer aldı.

Öte yandan, sorguları süren 6 zanlının yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Kadıköy'de kuyumcu kuryelerini gasbeden şüphelilerin işlemleri sürüyor
Kadıköy'de kuyumcu kuryelerini gasbeden şüphelilerin işlemleri sürüyor
Kadıköy'de kuyumcu kuryelerini gasbeden şüphelilerin işlemleri sürüyor
Kadıköy'de kuyumcu kuryelerini gasbeden şüphelilerin işlemleri sürüyor

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(Ek görüntülerle)Kuyumcu kuryelerinden 9 kilo altın gasbeden 6 şüpheli gözaltına alındı (Ek görüntülerle)Kuyumcu kuryelerinden 9 kilo altın gasbeden 6 şüpheli gözaltına alındı KUYUMCU KURYELERİNDEN 9 KİLO ALTIN GASBEDEN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI KUYUMCU KURYELERİNDEN 9 KİLO ALTIN GASBEDEN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kaynak: AA

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