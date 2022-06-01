Kadıköy'de kuyumcu kuryesinin aracından 9 kilogram altını gasp eden zanlılar yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de kuyumcu kuryesinin aracından 9 kilogram altını gasp eden zanlılar yakalandı

01.06.2022 10:52

Kadıköy'de silahla tehdit ettikleri kuyumcu kuryesine ait araçtaki altınları gasbettikleri iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Kadıköy'de silahla tehdit ettikleri kuyumcu kuryesine ait araçtaki altınları gasbettikleri iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Fatih Kapalıçarşı'da altın ticareti yapan bir firmada çalıştıklarını beyan eden B.V. ve H.B'nin, önceki gün Kadıköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru seyir halindeyken önlerini kesen araçtakiler tarafından gasbedildiklerini söylemeleri üzerine, inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada, kuryelerin bulunduğu otomobilin önünü kesen araçta 4 şüphelinin bulunduğu belirlendi. Olay sırasında 2 şüphelinin araçtan inerek kuryelere doğru 4 el ateş ettiği, daha sonra bagajdaki içerisinde 9 kilogram altın bulunan iki çantayı alarak kaçtıkları tespit edildi.

Şüphelilerin olayda kullandığı aracın plakası üzerinden çalışmalarını derinleştiren polis, olayın faillerinin Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir iş yerinde olduklarını belirledi.

Bunun üzerine özel harekat ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler Celal G. (33), Kadir A. (25), Ata Baran K. (19), Feyyaz D. (31), Mehmet F.Y. (23) ve Hakan K'yi (24) gözaltına aldı.

Söz konusu adreste yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca, altın eritme düzeneğiyle birlikte bir miktar eritilmiş altın ve 8 kilo 734 gram altın ele geçirildi.

Zanlıların, çaldıkları altınları, saklandıkları adreste kurdukları düzenekle eritmeye çalıştıkları bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kadıköy'de kuyumcu kuryesinin aracından 9 kilogram altını gasp eden zanlılar yakalandı
Kadıköy'de kuyumcu kuryesinin aracından 9 kilogram altını gasp eden zanlılar yakalandı
Kadıköy'de kuyumcu kuryesinin aracından 9 kilogram altını gasp eden zanlılar yakalandı
Kadıköy'de kuyumcu kuryesinin aracından 9 kilogram altını gasp eden zanlılar yakalandı

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(Ek görüntülerle)Kuyumcu kuryelerinden 9 kilo altın gasbeden 6 şüpheli gözaltına alındı (Ek görüntülerle)Kuyumcu kuryelerinden 9 kilo altın gasbeden 6 şüpheli gözaltına alındı KUYUMCU KURYELERİNDEN 9 KİLO ALTIN GASBEDEN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI KUYUMCU KURYELERİNDEN 9 KİLO ALTIN GASBEDEN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de kuyumcu kuryesinin aracından 9 kilogram altını gasp eden zanlılar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de kuyumcu kuryesinin aracından 9 kilogram altını gasp eden zanlılar yakalandı - Son Dakika
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