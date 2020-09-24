Kadıköy'de lokantada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kadıköy'de lokantada çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan lokantada çıkan yangın söndürüldü.

Kadıköy'de 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan lokantada çıkan yangın söndürüldü.

Bostancı Koy Yolu Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katındaki balık lokantasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine oluşan itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini tahliye ederken, lokantanın mutfak bölümünde başlayan, havalandırma bölümü ve bacasına doğru yayılan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın hasara yol açtı.

Kadıköy'de lokantada çıkan yangın söndürüldü

Bostancı, İtfaiye, Kadıköy, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de lokantada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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