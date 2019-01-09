Kadıköy'de Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Kampanya

Kadıköy Belediyesi ve Kızılay Kadıköy Şubesi, İzmir'de lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için uygun kemik iliği bağışçısı bulunabilmesi amacıyla kampanya başlattı.

Kadıköy Belediyesi ve Kızılay Kadıköy Şubesi, İzmir'de lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için uygun kemik iliği bağışçısı bulunabilmesi amacıyla kampanya başlattı.



İzmir'de lösemi tanısı konularak ilik nakli olması gerektiği belirtilen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve diğer lösemi hastaları için Kadıköy Belediyesi'nin Hasanpaşa'da bulunan binasının yanına, Kızılay tarafından çadır kuruldu.



Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kızılay çadırına gelerek çalışmalar hakkında Kızılay yetkililerinden bilgi aldı. Nuhoğlu, burada kampanyaya destek vererek bağışta bulunan vatandaşlara da teşekkür etti.



Kızılay yetkilileri, 18-50 yaş arası sağlıklı her insanın bağışta bulunabileceğini söylediler.

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