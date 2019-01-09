Kadıköy'de Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Kampanya

Kadıköy Belediyesi ve Kızılay Kadıköy Şubesi, İzmir'de lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için uygun kemik iliği bağışçısı bulunabilmesi amacıyla kampanya başlattı.

Kadıköy Belediyesi ve Kızılay Kadıköy Şubesi, İzmir'de lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için uygun kemik iliği bağışçısı bulunabilmesi amacıyla kampanya başlattı.



İzmir'de lösemi tanısı konularak ilik nakli olması gerektiği belirtilen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve diğer lösemi hastaları için Kadıköy Belediyesi'nin Hasanpaşa'da bulunan binasının yanına Kızılay tarafından çadır kuruldu.



Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kızılay çadırına gelerek çalışmalar hakkında Kızılay yetkililerinden bilgi aldı, kampanyaya katılarak kök hücre bağışı için kan veren vatandaşlara teşekkür etti.



Türk Kızılay'ı yetkilileri, 18-50 yaş arası sağlıklı her insan kök hücre bağışında bulunabileceğini söylediler. Bağışta bulunan kişilerden iki ya da üç küçük tüp kan alınıyor. Alınan kanlar kayıt altına alındıktan sonra laboratuara gönderiliyor. Bütün ön testleri yapılıyor. Uygun eşleşme bekleniyor. Hepatit B, Hepatit C,AİDS ile Sifiliz gibi hastalıklara sahip olan kişiler ise kök hücre bağışında bulunamıyor.

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