KADIKÖY'DE LÜKS ARAÇLAR ARASINDA NAKLİYECİLER İLE GALERİCİLERİN KAVGASI - Son Dakika
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KADIKÖY'DE LÜKS ARAÇLAR ARASINDA NAKLİYECİLER İLE GALERİCİLERİN KAVGASI

15.04.2022 15:39

KADIKÖY'de galeriden nakliye yapan işçiler ile galeri çalışanları arasında çıkan kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu.

KADIKÖY'de galeriden nakliye yapan işçiler ile galeri çalışanları arasında çıkan kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Lüks araçlar arasında başlayıp sokağa taşan kavgada 1 kişi bıçaklandı. Kavga cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Olay saat 09.30 sıralarında Fahrettin Kerim Gökay caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre galeriye nakliye için gelen işçilerle galeri çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada tekmeler, yumruklar, demirler havada uçuştu .Taraflar arasında galerideki araçların çevresinde kovalamaca da yaşandı. Yere düşen bir kişinin defalarca tekmelendiği görüldü. Kavga sırasında sinirlenen bir kişi de otomobile yumruk attı.

KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Çıkan kavgada nakliyecilerden biri bıçaklandı. Yerde yatan yaralı otomobille hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi . Polis olay yerinde inceleme yaparken kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

KADIKÖY'DE LÜKS ARAÇLAR ARASINDA NAKLİYECİLER İLE GALERİCİLERİN KAVGASI
KADIKÖY'DE LÜKS ARAÇLAR ARASINDA NAKLİYECİLER İLE GALERİCİLERİN KAVGASI
KADIKÖY'DE LÜKS ARAÇLAR ARASINDA NAKLİYECİLER İLE GALERİCİLERİN KAVGASI

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Komşular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı Komşular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE LÜKS ARAÇLAR ARASINDA NAKLİYECİLER İLE GALERİCİLERİN KAVGASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE LÜKS ARAÇLAR ARASINDA NAKLİYECİLER İLE GALERİCİLERİN KAVGASI - Son Dakika
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