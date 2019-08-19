Son Dakika Haberleri: KADIKÖY'DE LÜKS CİP İLE MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 AĞIR YARALI
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KADIKÖY'DE LÜKS CİP İLE MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 AĞIR YARALI

1 saat önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/DHA)Kadıköy'de lüks cipin ters yöne girerek motosiklet ile kafa kafaya çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/DHA)
Kadıköy'de lüks cipin ters yöne girerek motosiklet ile kafa kafaya çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay dün saat 14.30 sıralarında Kadıköy Ziverbey Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre önündeki aracı sollamak için ters şeride geçen cip karşı istikametten gelen motosikletli ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir oto galerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayın görgü tanığı Şahin Tekin, "Ters şeride girerek araba sollamak isteyen cipin sürücüsü, kendi yolundan gelen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Zaten çarpıştığı an çocuk havaya fırladı ve taşların üzerine düştü. Bu kaza değil, kazanın bir tık ötesi böyle bir araba sollamak yok. Motosikletlinin hiçbir kabahati yok bence. Çocuğun durumu çok kötüydü. Bu bir kaza değil vahşetti" şeklinde konuştu. Yaralanan motosiklet sürücüsü Can Demir olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı. Demir'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Motosiklet, Kadıköy, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:24 Kaynak: DHA
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