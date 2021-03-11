İSTANBUL-KADIKÖY'DE LÜKS OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI, SÜRÜCÜSÜ KAÇTI - Son Dakika

İSTANBUL-KADIKÖY'DE LÜKS OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI, SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

11.03.2021 01:21

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAKadıköy'de D-100 Karayolu Ankara istikametine ilerleyen lüks otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarptı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Kadıköy'de D-100 Karayolu Ankara istikametine ilerleyen lüks otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarptı. Sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken yolcu kısmındaki bir kişi ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde kazayı kendisinin yaptığını iddia eden bir kişi ise "Milyonluk arabam yerle bir oldu" dedi.

Kaza, D-100 Karayolu Yenisahra mevki Ankara istikametinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 SS 385 plakalı lüks bir otomobilin sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazada yolcu kısmında oturan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay polis ekipleri sevk edildi. Kaza yaralanan kişi olay yerine gelen kişiler tarafından hastaneye kaldırdı.

Trafik polisleri kaza yerinde incelemeler yaptı. İncelemelerde lüks otomobilin sürücüsünün kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenilirken kaza haberlerini alan arkadaşları olay yerine geldi.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerin ardından lüks otomobil çekici yardımıyla özel bir otoparka çekildi. Polis ekipleri kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

"MİLYONLUK ARABAM YERLE BİR OLDU"

Olay yerine gelen bir kişi ise kazayı kendisinin yaptığını iddia ederek "Yağmur yağışı sonrası ayağımızın altından gitti araba, aşırı hız yoktu, güçlü araba olunca kaydı. Yanımda oturan arkadaşım hafif yaralandı, hastaneye kaldırdılar. Milyonluk arabam yerle bir oldu. Ne yapayım ben, her gün her an sürekli haberlerdeyiz" dedi.

İSTANBUL-KADIKÖY'DE LÜKS OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI, SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
İSTANBUL-KADIKÖY'DE LÜKS OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI, SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
İSTANBUL-KADIKÖY'DE LÜKS OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI, SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
İSTANBUL-KADIKÖY'DE LÜKS OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI, SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

D-100 Karayolu, Otomobil, Kadıköy, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADIKÖY'DE LÜKS OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI, SÜRÜCÜSÜ KAÇTI - Son Dakika


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