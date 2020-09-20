KADIKÖY'DE LÜKS OTOMOBİLİN FARLARINI 15 SANİYEDE BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika

KADIKÖY'DE LÜKS OTOMOBİLİN FARLARINI 15 SANİYEDE BÖYLE ÇALDILAR

KADIKÖY'de 3 hırsız bir oto galerideki lüks otomobilin iki farını çaldı.

KADIKÖY'DE LÜKS OTOMOBİLİN FARLARINI 15 SANİYEDE BÖYLE ÇALDILAR, System.String[]
KADIKÖY'de 3 hırsız bir oto galerideki lüks otomobilin iki farını çaldı. Şüphelilerden biri  alarmın çalması sonucu kaçarken cüzdanını düşürdü. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.  Otomobilin sahibi Mustafa Gerz, "15 saniyede aracımızın yaklaşık 100 bin lira değerindeki farlarını çalmışlar" dedi.

Olay, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bir oto galeride geçtiğimiz gün meydana geldi. Gece saatlerinde şüphelilerden  ikisi otoparka girerek araca doğru yönelirken biri  de geldikleri araçta bekledi. Lüks aracın yanına gelen iki şüpheli, ellerindeki alet ile 15 saniyede otomobilin iki farını söktü.

HIRSIZLARDAN BİRİ CÜZDANINI DÜŞÜRDÜ

Farın sökülmesi sırasında aracın alarmı çalmaya başladı. Koşarak uzaklaşmaya çalışan hırsızlardan biri cüzdanını düşürdü. Hırsızlar geldikleri araca binerek  kaçtılar. Sabah galeriye gelen araç sahibi Mustafa Gerz, lüks otomobilinin  ön farlarının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

15 SANİYEDE ÇALMIŞLAROtomobilin  sahibi Mustafa Gerz, "Gece 3 kişi  gelmişler.Araçlarını galerinin oraya çektikten sonra 2'si araçtan inerek galerini otoparkına doğru yürümüş.15 saniyede aracımızın yaklaşık 100 bin değerindeki farlarını çalmış.Alarm çalınca da hırsızlardan biri  kaçarken cüzdanının düşürmüş" diye konuştu.Öte yandan, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde  İki kişi  lüks aracın yanına gelip ön farlarını söküyor. Alarm çalınca  kaçmaya başlayan  hırsızlardan birinin cüzdanını yere düşürdüğü görülüyor. Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü---------------GÜVENLİK KAMERASI-İki kişinin yürüyerek galeri otoparkına gelmesi-farları sökmesi-alarmın çalması-Hırsızların kaçması-Hırsızlardan birinin cüzdanı düşürmesi-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER-Aracın görüntüsü-Çalınan far yerinden görüntü-Galeriden görüntü-Araç sahibi Mustafa Gerz ile röp

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Hırsızlık, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE LÜKS OTOMOBİLİN FARLARINI 15 SANİYEDE BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika

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