KADIKÖY'DE LÜKS REZİDANSTA İŞ ADAMI İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kadıköy'de lüks bir rezidansta oturan iş adamı silahla intihar etti. Haberi alan yakınları eve koştu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay saat 12.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi 'nde bulunan 26 katlı bir rezidansın 7'inci katında meydana geldi. İddiaya göre iş adamı Metin Yılmaz, evinde kendisine silahla ateş ederek intihar etti. Haberi alan yakınları Yılmaz'ın evine akın etti. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Metin Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri bölgede çalışmalar yaptı. Savcı ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda Yılmaz'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Olayın yaşandığı bina

-Bina önünde bekleyen yakınları

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-Bir kişi ile röp

-Olay yeri inceleme ekiplerinin binaya gelmesi

-Yılmaz'ın fotoğrafı

-Genel ve detay