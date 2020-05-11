Kadıköy'de lüks rezidansta iş adamı intihar etti - Son Dakika

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Kadıköy'de lüks rezidansta iş adamı intihar etti
7 saat önce
KADIKÖY'de lüks bir rezidansta oturan iş adamı silahla intihar etti.
KADIKÖY'de lüks bir rezidansta oturan iş adamı silahla intihar etti. Haberi alan yakınları eve koştu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
Olay saat 12.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir rezidansın 7'inci katında meydana geldi. İddiaya göre iş adamı Metin Y. evinde kendisine silahla ateş ederek intihar etti. Haberi alan yakınları Metin Y'nin evine akın etti. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iş adamının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri bölgede çalışmalar yaptı. Savcı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda iş adamının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 03:57 Kaynak: DHA
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