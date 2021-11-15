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Kadıköy'de lunaparkta eğlenmek isterken trenden düşüp yaralandı - Son Dakika

Kadıköy'de lunaparkta eğlenmek isterken trenden düşüp yaralandı

15.11.2021 19:43

Kadıköy'de lunaparkta eğlenmek isterken trenden düşüp yaralandı -Bostancı'da lunaparkta hız treninden düşen kişi yaralandı Kadıköy Bostancı'da bir lunaparkta hız trenine binen kişi hız treni tur atarken trenden düşerek yaralandı.

Kadıköy'de lunaparkta eğlenmek isterken trenden düşüp yaralandı

-Bostancı'da lunaparkta hız treninden düşen kişi yaralandı

İSTANBUL - Kadıköy Bostancı'da bir lunaparkta hız trenine binen kişi hız treni tur atarken trenden düşerek yaralandı. Yaralanan kişi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bostancı'da bir lunaparkta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, lunaparkta bulunan hız trenine binen kişi, tren tur atarken dengesini kaybederek trenden yere düştü. Trenden düşen kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı kişi, yerde oturup olay yerine ambulansın gelmesini bekledi. Yaralı olay yerine gelen ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de lunaparkta eğlenmek isterken trenden düşüp yaralandı
Kadıköy'de lunaparkta eğlenmek isterken trenden düşüp yaralandı
Kadıköy'de lunaparkta eğlenmek isterken trenden düşüp yaralandı
Kadıköy'de lunaparkta eğlenmek isterken trenden düşüp yaralandı

Bostancı, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de lunaparkta eğlenmek isterken trenden düşüp yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de lunaparkta eğlenmek isterken trenden düşüp yaralandı - Son Dakika
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