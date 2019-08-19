Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de maç öncesi gerginlik! Sumudica tribünlere...
Son Dakika Spor Haber

Kadıköy'de maç öncesi gerginlik! Sumudica tribünlere...

50 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasının son maçında Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor.

Kadıköy'de maç öncesi gerginlik! Sumudica tribünlere..., System.String[]
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasının son maçında Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor.

Sarı lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın öncesi gergin anlar yaşandı.

Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 20.00'de başlayan maçın öncesinde konuk takım teknik direktörü ile kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Gazişehir Gaziantep file bekçisi Günay Güvenç, ısınma için sahaya adımını attığında, sarı lacivertli taraftarlar oyuncuyu ıslıkladı.

Futbolcusunun ıslıklandığını gören Teknik Direktör Marius Sumudica, tribünlere dönerek "susun" işareti yaptı.

Rumen çalıştırıcının bu hareketi sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, statta ıslık sesleri yükseldi.
Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elmas, Fenerbahçe-Gazşehir maçını takip ediyor
Fenerbahçe 24 dakikada 3 penaltı kazandı! Fenerbahçe'nin ilk golü Moses'tan Emre Belözoğlu 1542 gün sonra Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 21:09:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de maç öncesi gerginlik! Sumudica tribünlere...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]