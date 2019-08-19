Kadıköy'de maç öncesi gerginlik! Sumudica tribünlere...

Fenerbahçe
, Süper Lig'in ilk haftasının son maçında Gazişehir Gaziantep
'i konuk ediyor.
Sarı lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın öncesi gergin anlar yaşandı.
Ülker Şükrü Saraçoğlu
Stadı'nda 20.00'de başlayan maçın öncesinde konuk takım teknik direktörü ile kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Gazişehir Gaziantep file bekçisi Günay Güvenç
, ısınma için sahaya adımını attığında, sarı lacivertli taraftarlar oyuncuyu ıslıkladı.
Futbolcusunun ıslıklandığını gören Teknik Direktör Marius Sumudica, tribünlere dönerek "susun" işareti yaptı.
Rumen çalıştırıcının bu hareketi sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, statta ıslık sesleri yükseldi.