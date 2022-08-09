İSTANBUL-YOLDA KALAN FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN MARMARAY'DA PROTESTO; EK SEFER DÜZENLENDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-YOLDA KALAN FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN MARMARAY'DA PROTESTO; EK SEFER DÜZENLENDİ

09.08.2022 01:55
İSTANBUL-YOLDA KALAN FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN MARMARAY'DA PROTESTO; EK SEFER DÜZENLENDİ

KADIKÖY'de maçın ardından Marmaray seferlerinin bitmesi nedeniyle evlerine gidemeyen Fenerbahçeli taraftarlar, bu durumu istasyonun içerisinde protesto etti.

KADIKÖY'de maçın ardından Marmaray seferlerinin bitmesi nedeniyle evlerine gidemeyen Fenerbahçeli taraftarlar, bu durumu istasyonun içerisinde protesto etti. İstasyonun içinde bir süre bekleyen taraftarlar için ek sefer düzenlendi.

Fenerbahçe-Ümraniyespor maçının bitmesinden sonra evlerine gitmek için Marmaray'ı seçen taraftarlar, saat 00.00'dan sonra seferlerin bitmesi dolayısı ile zor durumda kaldı. Söğütlüçeşme istasyonuna gelen taraftarlar, bir sefer daha bulunduğunun belirtilmesi üzerine biletlerini basarak turnikeden giriş yaptı. Ancak beklenen tren bir türlü gelmeyince taraftarlar bu kez duruma tepki gösterdi. Bu bekleyiş yerini protestoya bırakırken, taraftarlar ek sefer düzenleneceği yönündeki duyurunun ardından rahat bir nefes aldı. İstasyonu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ilerleyen dakikalarda belirtilen ek seferin gelmesi ile evlerinin yolunu tuttu.

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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Marmaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-YOLDA KALAN FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN MARMARAY'DA PROTESTO; EK SEFER DÜZENLENDİ - Son Dakika

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