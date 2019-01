Kadıköy'de Maduro'ya Destek Yürüyüşü

Türkiye Kominist Partisi (TKP) üyeleri, Kadıköy'de Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya destek yürüyüşü düzenlendi.

Türkiye Kominist Partisi (TKP) üyeleri, Kadıköy'de Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya destek yürüyüşü düzenlendi. Eyleme Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes de katıldı.



Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan TKP üyeleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek için yürüyüş düzenledi. Türk ve Venezuela bayrağıyla yürüyen grup, "ABD, Venezuela'dan elini çek", "Venezuela halkı yalnız değildir", "Kahrolsun emperyalizm", "Emperyalistler her zaman kaybeder" yazılı dövizler taşıdı. Eyleme Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes de katıldı. Kadıköy Boğa Meydanı'na yürüyen eylemciler basın açıklaması yaptı.



Burada konuşan Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Reyes, Türkçe olarak "Kardeşler buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



Emperyalist savaşın kendini sert bir şekilde gösterdiğini söyleyen Reyes, "Şu an bizim yapmamız gereken tek şey Venezuela Bolivar Cumhuriyeti'nin Bolivar Devrimin seçmiş olduğu Cumhurbaşkanı'nı tanımak olacak. Dış güçler her zaman dünyada kendilerinin savaşlarını göstermeye çalışıyorlar. Ama dünya beş ülkeden daha fazla. Savaş devam ediyor. Bolivarcı devrim devam edecek. Bolivarcı devrim kültürel, politik bir bütünü ele almaktadır. Devrim devam ediyor" diye konuştu.



TKP İstanbul İl Bürosu üyesi Zehra Güner de Latin Amerika halkının baş düşmanı ABD'nin yıllardır denediği tüm müdahalelerin halk tarafından püskürtüldüğünü ve defalarca başarısızlığa uğramış olmasına rağmen 'güvenlik açısından olağanüstü tehdit' ilan ettiği Venezuela'ya bir kez daha saldırdığını ifade etti. - İSTANBUL

