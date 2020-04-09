Kadıköy'de marketin çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Kadıköy'de bir marketin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Market çalışanları kendilerini dışarı atarken, itfaiye yangını kısa sürede söndürdü.

Kadıköy Göztepe Libadiye Caddesi üzerinde bulunan bir marketin çatısında iddiaya göre saat 17.00 sıralarında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle panikleyen market çalışanları kendilerini dışarı atarken, çevreye yoğun duman yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Marketin çatısının yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

(İHA)