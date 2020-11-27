Son dakika haberi! KADIKÖY'DE MARKETTE SİLAHLI SOYGUN - Son Dakika

Son dakika haberi! KADIKÖY'DE MARKETTE SİLAHLI SOYGUN
27.11.2020 21:27
Son dakika haber... Kadıköy'de maketler zincirinin şubesine girerek kasiyere silah doğrultan 1 kişi, kasada bulunan nakit parayı alarak kayıplara karıştı.
Kadıköy'de maketler zincirinin şubesine girerek kasiyere silah doğrultan 1 kişi, kasada bulunan nakit parayı alarak kayıplara karıştı.Olay, saat 22.00 sıralarında sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre marketi kapatmak için hazırlık yapan çalışanlar kasadaki parayı sayarken, içeri siyah giyimli, maskeli silahlı 1 kişi girdi. Kasiyere silah doğrultarak kasada bulunan yaklaşık 4 bin lirayı alan şüpheli, yaya olarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri soygunun gerçekleştiği markette inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- İstanbul
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