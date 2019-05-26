Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Mehmet Topal'a tepki

Kadıköy'de Mehmet Topal'a tepki

5 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı.

Kadıköy'de Mehmet Topal'a tepki, System.String[]
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Bir kısım taraftar Mehmet Topal'ı ıslıklarken bir kısım ise tezahüratla destek verdi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'nin evinde Antalyaspor'u ağırladığı müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar Mehmet Topal'a tepki gösterdi. Müsabaka içerisinde bir kısım taraftar Topal'ı ıslıklarken bir kısım ise tezahüratlarla destek verdi. Islıklanma esnasında Mehmet Topal tribünleri alkışlarken teknik direktör Ersun Yanal ise taraftarın sakinleşmesi için tribünlere tepki gösterdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:59 Kaynak: İHA
Antalyaspor, Mehmet Topal, Spor
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