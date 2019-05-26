Kadıköy'de Mehmet Topal'a tepki
5 saat önce
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:59 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal
, sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Bir kısım taraftar Mehmet Topal'ı ıslıklarken bir kısım ise tezahüratla destek verdi.
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'u ağırladığı müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar Mehmet Topal'a tepki gösterdi. Müsabaka içerisinde bir kısım taraftar Topal'ı ıslıklarken bir kısım ise tezahüratlarla destek verdi. Islıklanma esnasında Mehmet Topal tribünleri alkışlarken teknik direktör Ersun Yanal
ise taraftarın sakinleşmesi için tribünlere tepki gösterdi. - İSTANBUL
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Fenerbahçe Tribünlerinden Mehmet Topal'a Tepki
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