Kadıköy'de Metro Şantiyesinde Vinç Devrildi - Son Dakika
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Kadıköy'de Metro Şantiyesinde Vinç Devrildi

15.06.2023 22:45

Kadıköy'de İBB'ye ait M12 Göztepe-Ümraniye metro şantiyesinde vinç devrildi. Kazada vinç operatörü hafif şekilde yaralandı ve sokak trafiğe kapatıldı. Operatörün sağlık durumu iyi. Devrilen vincin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

Öğlen saatlerinde Göztepe Mahallesi, Hamit Oskay Sokak'ta bulunan, İBB'ye ait M12 Göztepe- Ümraniye metro şantiyesinde meydana gelen olayda, şantiyedeki iş makinesini bulunduğu yerden çıkaran vinç, ağırlık nedeniyle dengesini kaybederek yan yattı.

Kadıköy'de metro şantiyesinde vinç devrildi

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Operatör çevredeki vatandaşlar ve işçiler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Vinç operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası sokak trafiğe kapandı. Devrilen vincin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

Kadıköy'de metro şantiyesinde vinç devrildi
Kaynak: DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Metro Şantiyesinde Vinç Devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de Metro Şantiyesinde Vinç Devrildi - Son Dakika
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