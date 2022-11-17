Kadıköy'deki metrobüs kazası kamerada - Son Dakika
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Kadıköy'deki metrobüs kazası kamerada

17.11.2022 15:40
Kadıköy'deki metrobüs kazası kamerada

KADIKÖY Söğütlüçeşme'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, Kadıköy Belediyesi'nin bahçe duvarına çarptı.

KADIKÖY Söğütlüçeşme'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, Kadıköy Belediyesi'nin bahçe duvarına çarptı. Kazada metrobüs şoförü ile kaldırımda yürüyen 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kadıköy Söğütlüçeşme Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, son durağından çıkmakta olan bir metrobüs bilinmeyen bir sebeple şoförünün kontrolünden çıkarak Kadıköy Belediyesi'nin bahçe duvarına çarptı. Güçlükle duran metrobüs duvarı ve duvardaki demir korkulukları yıktı. Kazada metrobüs sürücüsü ile kaldırımda yürüyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, caddede önlem alırken trafik kontrollü bir şekilde verilmeye başlandı. Belediye ekipleri de metrobüsü bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Özkan Özcan "Perondan çıktığı gibi hiç frene basmadan belediyenin duvarına vurdu. Bir yayanın koluna çarparak hafif yaralandı. Ağaçlara çarptıktan sonra durabildi. Yolcu yoktu" diye konuştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ederken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, duraktan hızla çıkan metrobüs, yolda manevra yapamayıp duvara vuruyor.


Kaynak: DHA
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