Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı - Son Dakika
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Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı

22.07.2022 18:52

İstanbul Kadıköy'de bulunan Acıbadem metrobüs durağında bir metrobüsün arka kısmında yangın çıktı. Korkuya kapılan yolcular kendini can havliyle dışarı attı.

Kadıköy'de Acıbadem metrobüs durağında saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda durakta duran bir metrobüsün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Kadıköy'de metrobüste çıkan yangın paniğe neden oldu! Yolcular can havliyle kendini dışarı attı

YOLCULAR PANİKLE KENDİNİ DIŞARI ATTI

Metrobüsün arkasından çıkan duman ve alevleri gören yolcular panikle kendilerini dışarı attı. Metrobüs şoförü ve yetkililer yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.

Kadıköy'de metrobüste çıkan yangın paniğe neden oldu! Yolcular can havliyle kendini dışarı attı

SEFERLER BİR SÜRELİĞİNE AKSADI

Metrobüsün arkasında çıkan yangın müdahale ile kısa sürede söndürülürken seferler bir süreliğine aksadı.

Kadıköy'de metrobüste çıkan yangın paniğe neden oldu! Yolcular can havliyle kendini dışarı attı
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Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı - Son Dakika
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