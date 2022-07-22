Metrobüsün arkasından çıkan duman ve alevleri gören yolcular panikle kendilerini dışarı attı. Metrobüs şoförü ve yetkililer yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.

Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı - Son Dakika

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