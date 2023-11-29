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Kadıköy'de 14 katlı binanın çatısına yıldırım düştü - Son Dakika

Kadıköy'de 14 katlı binanın çatısına yıldırım düştü

Kadıköy'de bulunan 14 katlı metruk binanın çatısına yıldırım düştü. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

29.11.2023 - 22:14,  Güncelleme: 22:23
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İstanbul Kadıköy'de 14 katlı metruk binanın çatısına yıldırım düştü. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

BİNAYA YILDIRIM İSABET ETTİ

Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Alageyik Sokak'ta bulunan 14 katlı metruk binanın çatısına saat 18.00 sıralarında yıldırım düştü. Mahalle sakinleri bir gürültü duydu fakat ne olduğunu anlayamadı. Bir süre sonra çıkan yangın nedeniyle yükselen alevler fark edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kadıköy'de 14 katlı metruk binanın çatısına yıldırım düştü

ÇATI ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatının alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kadıköy'de 14 katlı metruk binanın çatısına yıldırım düştü

"PATLAMA SESİ DUYDUK"

Mahalle sakini İdris Akagündüz, "Saat 18.00 sıralarında bir patlama sesi duyduk. Bir ateş kıvılcım çıktı. O an farkına varamadık. 1 saat sonra farkına varabildik. Baktık ki yukarıda yangın çıktı. Hemen itfaiyeyi çağırdık. Onlar da müdahalede bulundu. Kimse oturmuyor boş şu anda. Yıkımcılar vardı. Onlar da farkına varamamışlar. Biz de onları çağırdık." dedi.

Kadıköy'de 14 katlı metruk binanın çatısına yıldırım düştü

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı İstanbul, gün boyu yağan yağmura teslim oldu. Yağış nedeniyle megakentin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Trafik yoğunluğunun da artmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ölçümlere göre şu ana kadar metrekareye Sarıyer'de 76 milimetre, Şişli'de 71,2 milimetre, Beylikdüzü'nde 60,2 milimetre yağış düştü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kadıköy'de 14 katlı binanın çatısına yıldırım düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de 14 katlı binanın çatısına yıldırım düştü - Son Dakika
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