Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 'Mezbahalar kapatılsın' eylemi
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Kadıköy'de 'Mezbahalar kapatılsın' eylemi

1 saat önce

KADIKÖY'de toplanan bir grup, 'Mezbahalar kapatılsın' eylemi düzenledi.

Kadıköy'de 'Mezbahalar kapatılsın' eylemi, System.String[]
KADIKÖY'de toplanan bir grup, 'Mezbahalar kapatılsın' eylemi düzenledi. Boğa Heykeli'nden Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na yürüyen grup üyeleri mezbahaların kapatılmasını isteyerek, hayvan hakları savunucularını vegan olmaya çağırdı.
2012'den beri dünya çapında 12 ülke ve 32 kentte yapılan 'Mezbahalar kapatılsın' eylemi Kadıköy'de de düzenlendi. Hayvan hakları savunucusu Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, İstanbul Vegan İnisiyatifi ve Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi gruplarının çağrısıyla düzenlenen eylem için gruplar saat 18.30'da Boğa Heykeli'nde toplandı. Gruplar buradan "İnsana, Hayvana, Yeryüzüne Özgürlük!", "Yaşasın Türlerin Dayanışması!", "İçeride, dışarıda kafesleri parçala!" sloganları atarak, Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na yürüdü.
Mehmet Ayvalıtaş Parkı'nda grup adına basın açıklaması okundu. Açıklamada, 
"Biz hayvan özgürlüğü aktivistleri, bugün hayvanların sesi olmak için buradayız.  Bedenleri sömürülen, zulme uğratılan ve tahakküm altına alınan her bir hayvanın sesini yükseltmek için buradayız.  Mezbahalar kapatılmalıdır diyoruz; çünkü hayvanlar da tıpkı insanlar gibi hissedebilen, bilinç sahibi ve özgürlüklerini arayan canlılardır. Mezbahalar kapatılmalıdır; çünkü mezbahalar olduğu sürece Treblinka ve Auschwitz daima var olacak. Mezbahalar kapatılmalıdır çünkü hayvanlar mal, makine veya köle değildir. Mezbahalar kapatılmalıdır; çünkü içerideki koşulların iyileştirilmesi ölüm gerçeğini ortadan kaldırmayacak. Hayvan özgürlükçüsü veganlar olarak hayvanların bizler için değil, bizlerle birlikte yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Mücadelemizin ilk, en kolay ve zorunlu adımı ise vegan olmaktır. Hayvan özgürlüğünü savunan herkesi bir kez daha vegan olmaya çağırıyoruz. Mezbahalar ölüm kamplarıdır. Ölüm kampları derhal kapatılmalıdır. " ifadeleri yer aldı.


Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:12 Kaynak: DHA
İstanbul, Kadıköy, Güncel
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