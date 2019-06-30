Kadıköy'de 'Mezbahalar kapatılsın' eylemi -2

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Gazi Koşusu'na damga vuran Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na: Her şey güzel olacak

İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu!

Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız