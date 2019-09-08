Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de milli kick boksçunun yan bakma cinayeti kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kadıköy'de milli kick boksçunun yan bakma cinayeti kamerada

1 saat önce

Kadıköy'de milli kick boksçunun yan bakma cinayeti kamerada Milli sporcu yan bakma kavgasında adam öldürdüİSTANBUL - Kadıköy'de milli kick boksçu iddiaya göre yan baktığı gerekçesiyle iki motosikletliyle kavga etti.

Kadıköy'de milli kick boksçunun yan bakma cinayeti kamerada

Milli sporcu yan bakma kavgasında adam öldürdü

İSTANBUL - Kadıköy'de milli kick boksçu iddiaya göre yan baktığı gerekçesiyle iki motosikletliyle kavga etti. Şahısları kovalayan sporcu iki kişiden birini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, cinayet anı kameraya yansıdı.

Önceki gece kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy'deki bir eğlence mekanına giden milli kick boksçu Berke Şahin, çıkışta iki motosikletliyle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada milli sporcu iki şahsı darp etti. Şahısların olay yerinden ayrılması üzerine hırsını alamayan Şahin, başka bir motosiklete binerek şahısları takibe aldı. İki kişiden birini kıstırdığı çıkmaz sokakta tekrar darp eden Şahin, şahsı bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı. Bıçaklanan Ömer Ö, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından milli sporcu Berke Şahin, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına alındı. Şahin'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sporcunun şahsı kovaladığı ve darp edildiği görüldü.

Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İdmanda sakatlanan Eljif Elmas, apar topar hastaneye kaldırıldı!
Milli kick boksçunun yan baktın kavgası cinayetle sonuçlandı! Olay kameralara yansıdı Girdikleri evden 10 bin TL'lik vurgun yapan hamile hırsızlar yakalandı Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 21:17:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de milli kick boksçunun yan bakma cinayeti kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]