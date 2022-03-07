Kadıköy'de milyonlarca TL değerindeki otomobil, park halinde bulunan araçlara çarptı - Son Dakika
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Kadıköy'de milyonlarca TL değerindeki otomobil, park halinde bulunan araçlara çarptı

07.03.2022 03:17

Kadıköy'de milyonlarca TL değerindeki otomobil, park halinde bulunan araçlara çarptı Kadıköy'de kontrolünü kaybeden lüks otomobil sürücüsü, park halinde bulunan 2 otomobile çarparak durabildi.

Kadıköy'de milyonlarca TL değerindeki otomobil, park halinde bulunan araçlara çarptı

İSTANBUL - Kadıköy'de kontrolünü kaybeden lüks otomobil sürücüsü, park halinde bulunan 2 otomobile çarparak durabildi. Kazada park halinde bulunan otomobil içerisindeki bir kişi yaralandı. Milyonlarca TL değerindeki otomobil kaza sonrası çekici ile götürüldü.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Çetin Emel Bulvarı Kartal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem Baha kontrolündeki 34 BAH 32 plakalı Bentley marka lüks otomobiliyle cadde üzerinde seyir halindeyken otomobilinin kontrolünü kaybetti. Kontrolünü kaybeden sürücü, lüks otomobiliyle park halinde bulunan 34 KP 1446 plakalı Opel marka ve 34 LL 7110 Plakalı Mercedes marka otomobillere çarptı. Lüks otomobil park halindeki otomobillere çarparak durabildi.

Park halinde bulunan otomobil içerisindeki kadın çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadının ilk müdahelesi ambulansla olay yerinde yapıldıktan sonra Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan lüks otomobili çekmek için cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Otomobillerin çekici ile olay yerinden götürülmesi sonrası temizlenen yol tekrar trafiğe açıldı.

Kadıköy'de milyonlarca TL değerindeki otomobil, park halinde bulunan araçlara çarptı
Kadıköy'de milyonlarca TL değerindeki otomobil, park halinde bulunan araçlara çarptı
Kadıköy'de milyonlarca TL değerindeki otomobil, park halinde bulunan araçlara çarptı

YORUMLAR
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Türk Lirası, Otomobil, Kadıköy, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de milyonlarca TL değerindeki otomobil, park halinde bulunan araçlara çarptı - Son Dakika


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