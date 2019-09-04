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Kadıköy'de minibüs şoförünün trafikte terör estirdiği anlar kamerada

57 dakika önce

Kadıköy'de önündeki aracın kısa süreli beklemesine sinirlenen minibüs şoförü adeta ortalığı birbirine katarak terör estirdi.

Kadıköy'de minibüs şoförünün trafikte terör estirdiği anlar kamerada, System.String[]

Kadıköy'de önündeki aracın kısa süreli beklemesine sinirlenen minibüs şoförü adeta ortalığı birbirine katarak terör estirdi. Minibüs şoförü önündeki aracın aynalarını tekme ile kırdı, küfürler savurdu. Saldırıya uğrayan araç sürücüsü ise o anları kaydetti. Ardından sinirlenen şahsın minibüse çarpması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, bugün Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede kısa süreli yük indiren şahıs ardından önündeki aracın park etmesini de bekleyince minibüs sürücüsü sinirlendi. Kornaya basan minibüs şoförü hızını alamayıp aracından indi. Kızgın sürücü önce şahsa el kol hareketi yapıp ardından küfür etmeye başladı. Daha da sinirlenen şahıs araca tekme atıp aynasını kırdı. Daha sonra diğer aynayı da tekme ile kıran şahıs aracına yöneldi. Bu sırada minibüs şoförüne kızan şahıs aracıyla geri geri gidip minibüse çarptı. Bu anları cep telefonu ile kaydeden saldırıya uğrayan şahıs polise şikayette bulundu. Öfkeli sürücü ve saldırıya uğrayan şahıs polisin gelmesiyle ifade vermek üzere karakola gitti. Öte yandan midibüsçü polisin yanında da tehditlere devam etti. Görgü şahitleri trafiğin durduğu sırada minibüs şoförünün sinirlendiğini ve hakaret edip araca saldırdığını söyledi.


Öte yandan minibüs şoförünün terör estirdiği saldırı anı ile, sinirlenen araç sahibinin minibüse çarptığı anlar kameraya anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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