Kadıköy'de minibüsçü terörü kamerada

Minibüs şoförü aracı tekmeledi,saldırıya uğrayan kişi cep telefonu ile kaydetti

Aracını tekmeleyen minibüs şoförüne kızdı geri geri gidip minibüse çarptı

İSTANBUL - Kadıköy'de iddiaya göre önündeki aracın kısa süreli beklemesine sinirlenen minibüs şoförü adeta ortalığı birbirine kattı. İlk önce şahsa hakaret eden ve el hareketi yapan şahıs ardından aracı tekmeleyip aynasını kırdı. Hızını alamayan şahıs aracı tekmeleyip küfür etmeye devam ederken, saldırıya uğrayan sürücü bu anları kaydetti.Öte yandan minibüsçünün kendisine saldırmasına kızan şahıs da aracıyla minibüse çarparken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay bugün Kadıköy Rıhtım Caddesinde meydana geldi. Caddede iddiaya göre kısa süre yük indiren şahıs ardından önündeki aracın park etmesini de bekleyince arkada bekleyen minibüs sürücüsü sinirlendi. Kornaya basan şahıs ardından hızını alamayıp aracından indi. Kızgın sürücü şahsa el kol hareketi yapıp ardından küfür etmeye başladı. Daha da sinirlenen şahıs ilk önce araca tekme attı ardından aynasını kırdı. Daha sonra diğer aynayı da tekme ile kıran şahıs aracına yöneldi. Bu sırada minibüs şoförüne kızan şahıs aracıyla geri geri gidip minibüse çarptı. Bu anları cep telefonu ile kaydeden saldırıya uğrayan şahıs polise şikayette bulundu . Öfkeli sürücü ve saldırıya uğrayan şahıs polisin gelmesi üzerine ifade vermek üzere karakola gitti.Öte yandan minibüsçü polisin yanında da tehditlere devam etti.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan şahsın saldırdığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde sinirli sürücü ilk önce el kol hareketi yapıyor ardından araca tekme atıyor. Bununla yetinmeyen şahıs aracın diğer tarafına geçip tekme atmaya devam ediyor. Bu arada şahsın geri geri gidip saldırgan minibüsçünün aracına çarptığı anlar da Güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü şahitleri ise trafiğin durduğu sırada minibüs şoförünün sinirlendiğini ve hakaret edip araca saldırdığını söyledi.