Kadıköy'de minibüsün çarpması sonucu ölen yaşlı kadın toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de minibüsün çarpması sonucu ölen yaşlı kadın toprağa verildi - Son Dakika

Kadıköy'de minibüsün çarpması sonucu ölen yaşlı kadın toprağa verildi

6 saat önce

KADIKÖY'de güzergah dışına çıktığı iddia edilen minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden 87 yaşındaki Nigar Arkeş son yolculuğuna uğurlandı.

Kadıköy'de minibüsün çarpması sonucu ölen yaşlı kadın toprağa verildi, System.String[]
KADIKÖY'de güzergah dışına çıktığı iddia edilen minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden 87 yaşındaki Nigar Arkeş son yolculuğuna uğurlandı.

Göztepe'de Çarşamba günü  güzergah dışına çıktığı belirtilen minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Nigar Arkeş'e çarpmış, yaşlı kadın hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası da çevre sakinleri  güzergah dışına çıkan diğer sürücülere tepki göstermişti. Nigar Arkeş'in Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi Üsküdar'daki Şakirin Camiine getirildi. Nigar Arkeş,  burada kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine  ailesi, yakınları ve komşuları katıldı.

Nigar Arkeş'in oğlu Erhan Arkeş "Çok üzgünüz.İnşallah annemizin vefatı bu konuda çekilenlerin sonuncusu olur. Hiç kimsenin başına gelmemesini umut ediyoruz. Devletin kurumlarının,ilgili kurumların buna bir önlem almasını istiyoruz. Annemizin başına gelenler başkalarının başına gelmesin "dedi.

(FOTOGRAF)


- İstanbul
Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:20 Kaynak: DHA
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