KADIKÖY'DE MİNİBÜSÜN ÇARPMASI SONUCU ÖLEN YAŞLI KADIN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE MİNİBÜSÜN ÇARPMASI SONUCU ÖLEN YAŞLI KADIN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

KADIKÖY'DE MİNİBÜSÜN ÇARPMASI SONUCU ÖLEN YAŞLI KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

6 saat önce

KADIKÖY'de güzergah dışına çıktığı iddia edilen minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden 87 yaşındaki Nigar Arkeş son yolculuğuna uğurlandı.

KADIKÖY'DE MİNİBÜSÜN ÇARPMASI SONUCU ÖLEN YAŞLI KADIN TOPRAĞA VERİLDİ, System.String[]
KADIKÖY'de güzergah dışına çıktığı iddia edilen minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden 87 yaşındaki Nigar Arkeş son yolculuğuna uğurlandı.

Göztepe'de Çarşamba günü  güzergah dışına çıktığı belirtilen minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Nigar Arkeş'e çarpmış, yaşlı kadın hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası da çevre sakinleri  güzergah dışına çıkan diğer sürücülere tepki göstermişti. Nigar Arkeş'in Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi Üsküdar'daki Şakirin Camiine getirildi. Nigar Arkeş,  burada kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine  ailesi, yakınları ve komşuları katıldı.

Nigar Arkeş'in oğlu Erhan Arkeş "Çok üzgünüz.İnşallah annemizin vefatı bu konuda çekilenlerin sonuncusu olur. Hiç kimsenin başına gelmemesini umut ediyoruz. Devletin kurumlarının,ilgili kurumların buna bir önlem almasını istiyoruz. Annemizin başına gelenler başkalarının başına gelmesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazeden görüntü

-Oğlu Erhan Arkeş ile röp

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Dua ve helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:22 Kaynak: DHA
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