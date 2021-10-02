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Kadıköy'de 'mobil bankacılık' şoku: Gece uykusunda 25 bin lira dolandırıldı - Son Dakika

Kadıköy'de 'mobil bankacılık' şoku: Gece uykusunda 25 bin lira dolandırıldı

02.10.2021 09:53

Kadıköy'de 'mobil bankacılık' şoku: Gece uykusunda 25 bin lira dolandırıldı Kadıköy'de, gece uyuduğu esnada dolandırıcılar tarafından uzaktan mobil bankacılık sistemine erişilen vatandaşın 25 bin lirası başka şahsa aktarılarak banka hesabı boşaltıldı.

Kadıköy'de 'mobil bankacılık' şoku: Gece uykusunda 25 bin lira dolandırıldı

İSTANBUL - Kadıköy'de, gece uyuduğu esnada dolandırıcılar tarafından uzaktan mobil bankacılık sistemine erişilen vatandaşın 25 bin lirası başka şahsa aktarılarak banka hesabı boşaltıldı. Telefonun ekranında kendisinin kontrolü dışında paraların aktarıldığı saniyeleri izleyen şahıs hayatının şokunu yaşadı. Şüpheli şahısların ATM'ye giderek hesaplarına aktardıkları paraları çektiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de gece saatlerinde su içmek için uyandığı esnada telefonunun ekranında gelen ışığı fark eden vatandaş gördükleri karşısında şoka uğradı. İddiaya göre, İslam Topal isimli vatandaş telefonunu eline aldığı sırada kendi kontrolü dışında girilen banka hesabındaki paranın başka bir şahsa aktarıldığı dakikaları saniye saniye izledi. Olayın hemen ardından banka temsilcisiyle iletişime geçen Topal'a konuyla ilgili şikayette bulunması söylendi. Hayatının şokunu yaşayan Topal, ertesi gün bankadan aldığı dekontlar sonrası toplamda 25 lirasının tanımadığı şahısların hesabına geçtiğini öğrendi. Bankanın güvenlik sorunu olduğunu belirten mağdur vatandaş konuyla ilgili şikayetçi oldu.

Öte yandan paraların aktarıldığı hesap sahipleri olduğu iddia edilen kişilerin ATM'ye gelerek parayı çektiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"25 bin liram buhar oldu"

Yaşanan olay sonrası zor günler yaşadığını belirten İslam Topal, "Gece uyuduğum esnada su içmek için kalkmıştı. Telefonumun ışığının açık olduğunu fark ettim. Telefonu elime aldığımda paralarımın başka hesaba benim kontrolüm dışında aktarıldığını resmen saniye saniye izledim. Hemen telefonu kapatarak müşteri hizmetlerini aradım. Şüpheli bir durum olduğunu söyledim. Banka temsilcisi bana ait olan toplamda 25 bin liranın farklı hesaplara aktarıldığını söyledi. Konuyla ilgili şikayetçi olmamı söyledi. Üstelik bir de yaşanan olayın sorumlusunun banka değil benim olduğumu söyledi. 25 bin liram resmen buhar oldu. Paraları kendi hesaplarına aktaran şahısları daha önceden tanımıyorum. Olay sonrası zor günler yaşadım" diye konuştu.

"Bankanın ciddi bir ağ açığı bulunmaktadır"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan mağdur avukatı Nur Nihal Tavlan ise, "Olayla ilgili savcılık aşaması iddianame düzenlenerek sona erdi. Şu anda yargılama aşamasında. Bu işlemler yapılırken banka tarafından İslam Bey'e herhangi bir doğrulama linki ya da mesajı gelmedi. Kısacası bu işlemler yapılırken ya İslam Bey'in telefonuna farklı IP den girildi ya da müşteri bilgilerine bankanın güvenlik duvarı kırılarak ulaşıldı. Dolayısıyla bankanın burada ciddi bir ağ açığı bulunmaktadır. Hali hazırda bankalar, bankacılık hizmeti sunarken ayrıca mevcut güvenlik duvarını BDDK ve gelişen teknolojiyle eş güdümlü olarak güveni sağlama görevi bulunmaktadır. 3. şahıslar tarafından müşterilere verilen zararın sorumlusu bankalardır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, bankanın bu gibi durumlarda paraların gönderildiği hesaplara durumun ortaya çıkması sonrası bloke koyması gerekmektedir" dedi.

Kadıköy'de 'mobil bankacılık' şoku: Gece uykusunda 25 bin lira dolandırıldı
Kadıköy'de 'mobil bankacılık' şoku: Gece uykusunda 25 bin lira dolandırıldı
Kadıköy'de 'mobil bankacılık' şoku: Gece uykusunda 25 bin lira dolandırıldı
Kadıköy'de 'mobil bankacılık' şoku: Gece uykusunda 25 bin lira dolandırıldı

Kadıköy, İslam, Banka, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de 'mobil bankacılık' şoku: Gece uykusunda 25 bin lira dolandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de 'mobil bankacılık' şoku: Gece uykusunda 25 bin lira dolandırıldı - Son Dakika
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