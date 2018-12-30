Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Mobilya Mağazasında Yangın

Kadıköy'de Mobilya Mağazasında Yangın

59 dakika önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHAKadıköy'de mobilya mağazasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Kadıköy'de Mobilya Mağazasında Yangın, System.String[]
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA

Kadıköy'de mobilya mağazasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi üzerinde bulunan mobilya satan bir mağazada saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadan çıkan dumanlar, çevrede korku ve paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Mağazada maddi hasar meydana gelirken, mağaza sahibi yangının çıkış nedenini bilmediklerini belirterek, "Yarım saat önce dükkanı kapattı çocuklar. İş yeri benim. Çocuklar geldi. Abi dükkan yanıyor dediler. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Dükkan boştu" dedi. 

Görüntü Dökümü:

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-Yangın çıkan mağaza

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Mağaza sahibi röp

-Yangını seyredenler

-Polisin önlem alması

-Dükkandan çıkan dumanlar (cep telefonu)

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:21 Kaynak: DHA

Kadıköy, 3. Sayfa
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