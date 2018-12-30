Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Mobilya Mağazasında Yangın

Kadıköy'de Mobilya Mağazasında Yangın

52 dakika önce

KADIKÖY'de mobilya mağazasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Kadıköy'de Mobilya Mağazasında Yangın, System.String[]
KADIKÖY'de mobilya mağazasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi üzerinde bulunan mobilya satan bir mağazada saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadan çıkan dumanlar, çevrede korku ve paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Mağazada maddi hasar meydana gelirken, mağaza sahibi yangının çıkış nedenini bilmediklerini belirterek, "Yarım saat önce dükkanı kapattı çocuklar. İş yeri benim. Çocuklar geldi. Abi dükkan yanıyor dediler. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Dükkan boştu" dedi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:28 Kaynak: DHA

Moda, Güncel
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