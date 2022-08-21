Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlara motokuryeden meydan dayağı! - Son Dakika
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Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlara motokuryeden meydan dayağı!

21.08.2022 11:20

İstanbul Kadıköy'de alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi çevreyi rahatsız eden davranışlarda bulununca orada bulunan bir motokurye şahısları adeta "Mike Tyson" gibi yumrukladı. Ringi aratmayan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken olay yerine gelen bekçiler, kavgayı ayırdı.

İstanbul'da alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi, çevreyi rahatsız eden davranışlarda bulununca yoldan geçip motorunu parkeden bir motokurye, bir süre sonra çevreyi rahatsız eden kişilere yönelerek adeta Mike Tyson yumruğu attı.

BEKÇİLER ARAYA GİRİNCE KAVGA SONLANDI

Kısa sürede büyüyen kavga tekmeli, yumruklu kavgaya dönüşünce ringi aratmayan kavga çevredekilerin araya girmesiyle kavga edenler güçlükle ayırılırken bekçilerin gelmesi kavga kısa sürede son buldu.

OLAY ANI KAMERADA

Boks maçlarını aratmayan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 3 kişinin çevreyi rahatsız ettiği görülürken motokuryenin yumruk atmasıyla kavganın büyüdüğü, bekçilerin araya girmesiyle kavganın son bulduğu görülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mike Tyson, Kadıköy, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlara motokuryeden meydan dayağı! - Son Dakika

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