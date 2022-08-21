İstanbul 'da alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi, çevreyi rahatsız eden davranışlarda bulununca yoldan geçip motorunu parkeden bir motokurye, bir süre sonra çevreyi rahatsız eden kişilere yönelerek adeta Mike Tyson yumruğu attı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlara motokuryeden meydan dayağı! - Son Dakika

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