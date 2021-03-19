KADIKÖY'DE MOTOSİKLET DENETİMİ - Son Dakika

KADIKÖY'DE MOTOSİKLET DENETİMİ

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde motosiklet denetimi yapıldı.

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde motosiklet denetimi yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kuryeler ve yaya kaldırımını kullanan motosikletlilere yönelik denetim yaptı. Ekipler, Bağdat Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerini durdurarak, ehliyet ve evrak kontrolü yaptı. Denetimlerde yabancı uyruklu bir sürücüye, ehliyetsiz motosiklet kullanmak ve kaldırım ihlalinden toplam 3 bin 12 lira para cezası kesilirken, yine başka bir motosiklet sürücüsüne kaldırım ihlalinden 314 lira para cezası kesildi.

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