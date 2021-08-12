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Kadıköy'de motosiklet sürücülerine farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Kadıköy'de motosiklet sürücülerine farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi

12.08.2021 14:35
Kadıköy'de motosiklet sürücülerine farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi, System.String[]

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da katılımıyla motosiklet sürücülerine farkındalık oluşturmak için Kadıköy'de konvoy düzenlendi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da katılımıyla motosiklet sürücülerine farkındalık oluşturmak için Kadıköy'de konvoy düzenlendi.

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde başlayan etkinliğe Sofuoğlu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da katıldı.

Etkinlik öncesi açıklama yapan Demiröz, yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Son günlerde otobüs kazalarında da kayıplar verildiğini hatırlatan Demiröz, "Trafik kazalarına da bu etkinlikle dikkati çekmek istiyoruz. Toprak kardeşimiz de yanımızda, o da inşallah dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Eli kulağında inşallah yakında haberlerini alacağız. Tabii ilçe başkanımızın da böyle bir motor sevgisi ve kullanımı olunca çok mutlu olduk." diye konuştu.

"Yeni otobanlara uygun bariyerler yapılıyor"

Kenan Sofuoğlu ise etkinliği duyunca çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çünkü ülkemizde motosiklet kullanımını, motosiklet farkındalığını artırmak her bir motorcunun borcudur. Geçen hafta birçoğunuz görmüşsünüzdür. Otobanda bir kamyoncunun motosikletin üstüne nasıl sürdüğünü... O motosikletli kardeşimizin yaşaması mucizeydi. Kamyonun üzerindeki şahıs acaba motorun üstündekini bir insan olarak görüyor mu görmüyor mu? Bunun bir ailesi, çoluğu çocuğu, annesi babası olduğunu düşünmüyor mu? Ülkemizin en büyük sıkıntılarından biri; motosikletin üstündeki insanların bir can taşıdığını anlayamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Böyle etkinliklerle motosiklet farkındalığını artırmaları gerektiğini belirten Sofuoğlu, milyonlarca motosiklet kullanıcısının ailelerinin olduğunu, bu anlamda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Otoyollardaki bariyerlerin de motosiklet kullanımına uygun olmadığına değinen Sofuoğlu, "Bu sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde böyle. Bu sıkıntıyı gidermek için ülkeler gerçekten büyük bütçeler ayırıyor. Bu sıkıntıyı Ulaştırma Bakanlığına anlattığımızda bir önceki bakanımız bu konuya sıcak bakmıştı. Yeni bakanımız da ilgileniyor. Yeni otobanlara uygun bariyerler yapılıyor. Pandemiden ötürü biraz geciktirdik, tanıtımını yapmamız gerekiyor. " dedi.

Motosikleti daha çok göstermek, motosiklete saygıyı artırmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Sofuoğlu, motosikletin merkezi olan Kadıköy'deki esnafı da ziyaret edeceklerini belirtti.

Turun ardından esnaf ziyaret edildi

Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, motosiklet kullanan bir ilçe başkanı olarak gençlere öncü olmak istediğini ifade ederek, "Kadıköy motosiklet için bir merkez. Bütün motosiklet mağazalarının öncüleri Kadıköy'dedir. Güzergahımızı dolaştıktan sonra esnaf kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Onların sektör ile ilgili sıkıntılarını dinleyip görüşlerini almak istiyoruz." diye konuştu.

Açıklamaların ardından konvoy, motosiklet sürücülerine farkındalık oluşturma amacıyla Kadıköy-Bostancı- Bağdat Caddesi-Kadıköy güzergahında tur attı.

Turun ardından Kadıköy'de bulunan motosiklet mağazaları ziyaret edildi.

Kenan Sofuoğlu, Motosiklet, AK Parti, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de motosiklet sürücülerine farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi - Son Dakika


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