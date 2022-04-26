Motosiklet sürücüsü taksiye çarptı - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsü taksiye çarptı

26.04.2022 11:02

Kadıköy'de bir motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek seyir halinde olan ticari taksiye arkadan çarptı.

Kadıköy'de bir motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek seyir halinde olan ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu. Yaşanan kaza anı ise bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, hakimiyetini kaybederek önünde hareket halinde bulunan ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu. Yaşanan kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda ufak çapta maddi hasar oluştu.

Yaşanan kaza anı ise bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik - İHA)

Motosiklet sürücüsü taksiye çarptı
Motosiklet sürücüsü taksiye çarptı
Motosiklet sürücüsü taksiye çarptı
Motosiklet sürücüsü taksiye çarptı
Motosiklet sürücüsü taksiye çarptı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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