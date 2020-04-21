KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLE KASKSIZ MASKESİZ TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika

KADIKÖY'de biri bebek 3 kişinin motosikletle yolculuk yaptı. Sosyal mesafe kuralının da hiçe sayıldığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Görüntüler, Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara istikametinde sabah 08.30 sıralarında kaydedildi. Motosiklet üzerinde biri bebek olmak üzere bir kadın ve erkeğin kasksız bir şekilde yolda ilerledi. Sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı tehlikeli yolculuk trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Motosiklet, bir süre sonra gözden kayboldu.