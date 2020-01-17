KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPIŞTI - Son Dakika
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KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPIŞTI

6 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKadıköy'de dörtyol kesişiminde motosikletle otomobil çarpıştı.

KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPIŞTI, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Kadıköy'de dörtyol kesişiminde motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette kasksız olduğu öğrenilen iki kişi yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Kaza dün saat 15.00 sıralarında Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre dörtyol kesişiminde yavaşlayan otomobile, ters yönden gelen ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet büyük bir hızla çarptı. Kask takılı olmayan iki kişi çarpmanın etkisiyle motordan düşerek yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Cavit Özer, "Motosikletteki iki arkadaş ters yönden hızlı bir şekilde gelirken, otomobildeki sürücü yolu kontrol ediyordu. Motosiklet hızlı bir şeklide çarptı. Biri ağır 2 kişi yaralandı. Kask da yoktu." diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Motosikletteki iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet otomobile çarpıyor. Çapmanın şiddetiyle motosiklettekiler yola savrulurken çevredekiler yaralıların yardımına koşuyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

- Dörtyol kesişiminde otomobilin görüntüsü

-Tersten gelen motosikletin görüntüsü

-Otomobile çarpma anı

-Vatandaşların yaralılara koşması

-Genel ve detay görüntüler

(AKTÜEL)

-Kazanın meydana geldiği dörtyol

-Ters yön işareti

-Görgü tanıkları ile röp


Kadıköy, Dörtyol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:36 Kaynak: DHA
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