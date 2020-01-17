Kadıköy'de motosikletle otomobil böyle çarpıştı - Son Dakika
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Kadıköy'de motosikletle otomobil böyle çarpıştı

6 saat önce

Kadıköy'de dörtyol kesişiminde motosikletle otomobil çarpıştı.

Kadıköy'de motosikletle otomobil böyle çarpıştı, System.String[]

Kadıköy'de dörtyol kesişiminde motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette kasksız olduğu öğrenilen iki kişi yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Kaza dün saat 15.00 sıralarında Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre dörtyol kesişiminde yavaşlayan otomobile, ters yönden gelen ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet büyük bir hızla çarptı. Kask takılı olmayan iki kişi çarpmanın etkisiyle motordan düşerek yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Cavit Özer, "Motosikletteki iki arkadaş ters yönden hızlı bir şekilde gelirken, otomobildeki sürücü yolu kontrol ediyordu. Motosiklet hızlı bir şeklide çarptı. Biri ağır 2 kişi yaralandı. Kask da yoktu." diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Motosikletteki iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet otomobile çarpıyor. Çapmanın şiddetiyle motosiklettekiler yola savrulurken çevredekiler yaralıların yardımına koşuyor.


Motosiklet, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:43 Kaynak: DHA
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