Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de motosikletli kadının tehlikeli dansı kamerada
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Kadıköy'de motosikletli kadının tehlikeli dansı kamerada

38 dakika önce

KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLİ KADININ TEHLİKELİ DANSI KAMERADAHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)Kadıköy'de kadın sürücünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli dans kameralara yansıdı.

KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLİ KADININ TEHLİKELİ DANSI KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy'de kadın sürücünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli dans kameralara yansıdı. Hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye düşüren sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntüler geçen pazartesi günü Kadıköy D-100 Karayolu, Uzunçayır mevkiinde kaydedildi. Motosikletli bir kadın, yoğun trafik içinde tehlikeli hareketler sergileyerek araçların arasında ilerledi. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoluna girerek dans etmeye başlayan kadın sürücü, motosiklet üzerinde ayağa kalktı. Kadın sürücü daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kadıköy'de motosikletli kadının tehlikeli dansı kamerada

Motosiklet, Kadıköy, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:59 Kaynak: DHA
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