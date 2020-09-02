KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLİ TRAFİK POLİSİ BAŞKA BİR MOTOSİKLET İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika

KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLİ TRAFİK POLİSİ BAŞKA BİR MOTOSİKLET İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI
KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLİ TRAFİK POLİSİ BAŞKA BİR MOTOSİKLET İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI Kadıköy'de motosikletli trafik polisi seyir halindeyken başka bir motosiklet ile çarpıştı.
KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLİ TRAFİK POLİSİ BAŞKA BİR MOTOSİKLET İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Kadıköy'de motosikletli trafik polisi seyir halindeyken başka bir motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola devrilen iki sürücü de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza saat 02.30 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Kısmet Sokak ile Mahur Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre Kısmet Sokak'ta seyir halindeki motosikletli trafik polisi, Mahur Sokak'tan çıkan Ümit A.'nın kullandığı 59 LP 786 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
İKİ SÜRÜCÜ DE YARALI
Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet de yola savruldu. Motosikletten düşen iki sürücü de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlardan biri olan Can Ersoy, 'Aşağıdan gelen normal motosikletli ile şuradan gelen polis burada yandan çarpıştılar. Sesi duydum aşağı geldim. Bir polis ile bir sivil vatandaş yerde yatıyorlardı. Müdahale ettik, ambulans geldi. Şansız bir gecede oluşan bir kaza" şeklinde konuştu.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
- İstanbul
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