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KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLİLER KURYELERİN SORUNLARI İÇİN KONVOY OLUŞTURDU - Son Dakika

KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLİLER KURYELERİN SORUNLARI İÇİN KONVOY OLUŞTURDU

12.08.2021 15:59

KADIKÖY'de AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya SüperSport Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ile motosikletliler, motokurye ve motosiklet kullanıcılarının sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte konvoy oluşturdu.

KADIKÖY'de AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya SüperSport Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ile motosikletliler, motokurye ve motosiklet kullanıcılarının sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte konvoy oluşturdu. Sofuoğlu motosikletlilere saygı duyulması gerektiğini belirterek, Sık sık bu turlar yapıp motosikletin farkındalığını anlamamız gerekiyor dedi.

Kenan Sofuoğlu öncülüğünde, motosikletliler AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde toplandı. Sofuoğlu ve motosikletliler üzerinde Motorumla özgürüm ve Trafikte ben de varım yazılı tişörtler giydi. Burada açıklama yapan Sofuoğlu, motosikletlilere saygı duyulması gerektiğini belirterek, Sık sık bu turlar yapıp motosikletin farkındalığını anlamamız gerekiyor. Milyonlarca motosiklet kullanıcısı var. Milyonlarca kullanıcının bir ailesi, bir çevresi var. Bu yüzden motosikletin bir tutku olduğunu, motosikletin sadece bir araç olmadığını bu tutkunun da insanların ömrü boyunca hayatları olduğunu ve bu tutkuya da saygı duyulması gerektiğini, ülkemizde daha iyi anlamamız gerekiyor. Tabi bizlerinde üzerine çok şeyler düşüyor. Motosikletten gelen bir sporcu olarak, bir milletvekili olarak, bu konuları hep dile getirmemiz gerekiyor dedi.

BARİYER SIKINTISINI BAKANLIK İLE GÖRÜŞTÜK

Sofuoğlu, otoyollardaki bariyerlerin sorun teşkil ettiğini, konuya ilişkin Ulaştırma Bakanlığı ile görüştüğünü söyleyerek, Biliyorsunuz ülkemizde otoyollardaki bariyerler, motosikletlere hiç uygun değil. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde bu sıkıntı var. Bu sıkıntıyı gidermek için ülkeler gerçekten büyük bütçeler ayırıyor. Biz bu konuyu Ulaştırma Bakanlığı'na gidip anlattığımızda bir önceki bakanımız konuya sıcak bakmıştı. Yeni bakanımızda konuyla ilgileniyor. Özellikle yeni otobanda birçok alanda motorcu dostu bariyerler yapılıyor ve biz bu bariyerleri inşallah pandemiden ötürü biraz geciktirdik. Tanıtımını yapmamız gerekiyor. Çünkü böyle bir kültürümüz var ve bu kültüre uygun yollarımız olduğunu göstermemiz gerekiyor. İnşallah bugünkü turda bunla alakalı motosikleti daha çok göstermek motosiklete saygının daha çok artmasını sağlamak ile alakalı bir tur. Ben Sakarya'da büyüdüm babamın tamirhanesinde. Çocukken hep Kadıköy'e gelirdik. Çünkü Türkiye'nin motorcu kalbi Kadıköy'dedir diye konuştu.

İNŞALLAH BU GİBİ ORGANİZASYON İLE MOTOSİKLET FARKINDALIĞI TOPLUMUMUZUN GENELİNDE ARTAR

Motosiklet sürücüsü Ziya Oğuz Balaban da Kadıköy'de bir tur atacağız. Motosiklet sevdasını motosiklet ruhunu Kadıköy'e bir kez daha yaşatacağız. Dünya şampiyonumuzla beraber bir tur atıp geleceğiz. Çok güzel bir duygu, ekip ruhu çok güzel ifadelerini kullandı. Abdullah Gergeç ise motosikletlilerin sorunlarından bahsederek, Bugün heyecanlıyız. Motosiklet bir özgürlük, Kadıköy'de buranın merkezi. Ama trafikte çok zor zamanlar yaşıyoruz. Çünkü fark edilmiyoruz trafikte kabul edilmiyoruz. İnşallah bu gibi organizasyon ile motosiklet farkındalığı toplumumuzun genelinde artar. En azından bu farkındalıklar kazaların önlenmesine sebep verir. İnşallah daha sonraki zamanlarda trafikte bizde fark ediliriz diyorum şeklinde konuştu.

KONVOY HALİNDE BAĞDAT CADDESİ'NE GİTTİLER

Açıklamanın ardından Sofuoğlu'nun da aralarında bulunduğu motosikletliler, Kadıköy Sahil'den Bostancı Sahili'ne geçerek Bağdat Caddesi'ne kadar konvoy halinde gitti. Turun ardından Sofuoğlu ve motosikletliler, motosiklet galerisi bulunan esnafı ziyaret etti.

KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLİLER KURYELERİN SORUNLARI İÇİN KONVOY OLUŞTURDU
KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLİLER KURYELERİN SORUNLARI İÇİN KONVOY OLUŞTURDU
KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLİLER KURYELERİN SORUNLARI İÇİN KONVOY OLUŞTURDU
KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLİLER KURYELERİN SORUNLARI İÇİN KONVOY OLUŞTURDU
KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLİLER KURYELERİN SORUNLARI İÇİN KONVOY OLUŞTURDU

Milletvekili, Motosiklet, Sakarya, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLİLER KURYELERİN SORUNLARI İÇİN KONVOY OLUŞTURDU - Son Dakika


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