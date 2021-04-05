KADIKÖY'DE MOTOSİKLETTE UNUTULAN CEP TELEFONUNUN ÇALINDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

KADIKÖY'DE MOTOSİKLETTE UNUTULAN CEP TELEFONUNUN ÇALINDIĞI ANLAR KAMERADA
05.04.2021 11:48
Kadıköy'de park halindeki motosiklette unutulan cep telefonu, sokakta yürürken fark eden iki kişi tarafından çalındı.
Kadıköy'de park halindeki motosiklette unutulan cep telefonu, sokakta yürürken fark eden iki kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Hasanpaşa Mahallesinde geçen cumartesi gecesi meydana geldi. Motosiklette unutulan cep telefonunu sokakta yürüyen iki kişi fark etti. Biri motosikletin ön kısmında unutulan cep telefonu alırken, ikili daha sonra kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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