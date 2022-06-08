Kadıköy'de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kayıplara karıştılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kayıplara karıştılar

08.06.2022 15:09
Kadıköy'de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kayıplara karıştılar

İstanbul'da Kadıköy merkezli bir mücevher firması, Türkiye genelinde iddiaya göre 110 bin kişiyi yaklaşık 250 milyon Dolar dolandırarak kayıplara karıştı.

İstanbul'da Kadıköy merkezli bir mücevher firması, Türkiye genelinde iddiaya göre 110 bin kişiyi yaklaşık 250 milyon Dolar dolandırarak kayıplara karıştı. Kadıköy'de bulunan mağaza önünde toplanan mağdurlar dolandırıldıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Kadıköy'de bir mücevher firması, oluşturduğu sistem ile iddiaya göre Türkiye genelinde iddiaya göre yaklaşık 110 bin kişiyi 250 milyon Dolar dolandırarak kayıplara karıştı. Şirket oluşturduğu sistem ile yatırımcılara değerli olduğu iddia edilen taşlar satarak bu taşları alan yatırımcılara bir süreliğine haftalık ve yıllık getiri sağladı. Sisteme dahil olan vatandaşlar ise durumu yakınlarına da bildirerek sisteme daha fazla kişiyi dahil etti. Şirketin bu sayede merkezi İstanbul olmak üzere, Yalova, İzmit, Antalya ve Trabzon'da işletme açarak daha fazla güven kazandığı iddia ediliyor. Şirketin bir süre sonra müşterilerine para göndermemesi üzerine, Türkiye genelinde mağdur olan 10 binlerce kişi dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar soluğu mahkemede aldı. Mücevher şirketinin yöneticileri ise kayıplara karıştı. Mağdur olan bir grup ise şirketin Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan işletmesinin önüne gelerek eylem yaptı.

"10 milyon Liranın üzerinde kaybımız var"

İsmini vermek istemeyen mağdur, "Kuyumculuk firması ürün karşılığında para yatırıyorsunuz, yatırdığınız para karşılığında da sizlere haftalık olarak yüzde 8, yüzde 10 geri dönüş yapıyorlar. Ama yaklaşık bir buçuk aydır kimse parasını alamıyor. Şirket tarafından hep oyalama taktikleri ile oyalıyorlar. Bizim 10 milyonun üzerinde bir kayımız var. Biz paramızı alamadığımızdan dolayı yasal süreçleri başlattık, haciz işlemlerini yaptırdık. 2 kişi de bu konuyla alakalı tutuklu. Firma aslen Ukraynalı olduğu için asıl yöneticiler yurt dışına kaçtılar. 110 bin civarı mağdur var, yaklaşık 250 milyon dolarlık da bir vurgun yapılmış" dedi.

"Siz dahil olduysanız birilerini de dahil edeceksiniz"

Bir başka mağdur ise, "Beni buraya davet eden bir yakınım. Bir Pazar günü Bağdat Caddesinde bir kahve içelim dedi. Eşimle birlikte geldik, aşağıda eğitim vardı eğitime katıldık ve sistemi anlattılar. İlk geldiğimde eğitimin ortalarına geldiğim için çok anlayamadım. Eğitimin sonlarına doğru eşime kalk gidelim fiyatlar çok uçuk dedim. Karar verdik daha sonrasında tekrar geldik. 4 defa geldim 5. defa anlamaya çalıştım. Sonuç olarak, siz dahil oldunuz birilerini dahil edeceksiniz, ilk satırda ya da ikinci satırda ikinci kişi ne kadar alışveriş yaparsa o sizin hesabınıza yazılıyor. Yani uçuk rakamların toplamı alttaki kişilerin alışverişine bağlı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kadıköy'de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kayıplara karıştılar
Kadıköy'de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kayıplara karıştılar
Kadıköy'de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kayıplara karıştılar

YORUMLAR
500
Sınır dışı edilen 178 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi Sınır dışı edilen 178 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu İstanbul ve Ankara'da başlıyor Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu İstanbul ve Ankara'da başlıyor
Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kayıplara karıştılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 Ekmek kavgasında kurşunlar havalarda uçuştu! 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını bastı
15:07 5 ay komada kalan genç kadın uyandığında hayatının şokunu yaşadı!
15:07 Yaz geldi, birçok ölüme sebep olan kenelerle ilgili korkular gün yüzüne çıktı! Uzman, doğru bilinen yanlışları açıkladı
14:58 Doğumuna kısa bir süre kala babası vefat eden Seray Sever, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
14:52 Adıyaman'da korkunç olay! Evin pencere korkuluklarına kafası sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
14:52 İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı
14:42 Ukraynalı muhabirden Lavrov'un basın toplantısında buz kesen soru: Ülkemizden tahıldan başka neler çalıyorsunuz?
14:36 Cami kaloriferinden 2 metrelik yılan çıktı! Önce paniğe kapılan cemaat gerçeği öğrenince çok şaşırdı
14:34 Arkadaşları görünce şok geçirdi! Halı sahada futbol oynayan genç kalp krizi geçirdi
14:12 Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 15:24:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kayıplara karıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement