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KADIKÖY'DE MÜDÜRDEN ÖĞRENCİLERE DARP; VELİLER KONUŞTU - Son Dakika

KADIKÖY'DE MÜDÜRDEN ÖĞRENCİLERE DARP; VELİLER KONUŞTU

27.12.2021 16:02
KADIKÖY'DE MÜDÜRDEN ÖĞRENCİLERE DARP; VELİLER KONUŞTU

KADIKÖY'DE Şener Birsöz İlkokulu Müdürü A.K.'nin 2 ilkokul öğrencisinin kulaklarını çekerek odasına götürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı.

KADIKÖY'DE Şener Birsöz İlkokulu Müdürü A.K.'nin 2 ilkokul öğrencisinin kulaklarını çekerek odasına götürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Okul önüne gelen veliler çocukları için tedirgin olduklarını söylediler.

Olay, 23 Aralık Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Şener Birsöz İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre Okul Müdürü A.K., ilkokul öğrencileri F.A.B. ve A.Ş'nin kulağını çekerek odasına götürdü. Burada öğrencileri darbetmeye devam etti. Okul müdürü A.K.'yi öğrenci velileri şikayet etti. Çocukların kulağını çektiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan A.K.'nin çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

"BENİM ÇOCUĞUMUN BAŞINA DA GELEBİLİR"

Çocuğunu almak için okula gelen veli Ferdi Demir, "Çocuklarımızı gönderiyoruz ama gözümüz hep arkada. Acaba çocuklarımız nasıl bir pozisyon içerisindeler. Böyle durumlar çocuklarımız üzerinde ağır bir psikoloji olarak kalıyor. Biz bu olayın aslında bize ileride yansıyacağına inanıyoruz. Çünkü bugün sessiz kalırsak yarın belki benim çocuğumun başına da gelebilir. Toplumdaki herkesin başına da gelebilir. O yüzden ben sessiz kalmak istemiyorum. Bir öğrenci velisi olarak benim çocuğumun başına gelmeyecek anlamına da gelmiyor bu" dedi.

"ÇOCUKLAR KORKUYOR"Veli Kezban Gültekin, "Ben ilk görüntüleri gördüğümde şok oldum, inanamadım. Çocuklar oynuyorlarmış. Müdürün kapısına vurmuşlar. Sonra kaçmışlar, tekrar vurmuşlar. Müdür çıkıyor, tutuyor bir tanesini boynundan. Daha sonra diğeri kaçmaya çalışırken onu tutuyor. Odaya çekiyor. Odada boynundan tutup havaya kaldırıyor. Tokatlıyor. Çocuk korkudan altına çişini kaçırıyor. Bunu öğretmenine de söyleyemiyor, eve gidiyor. Babası polismiş. Annesi de. Anlatıyor olayı. Babası da çocuk şubeye haber veriyor. Bir gece nezarette kalıyor. Yani aklımız, hayalimiz şaştı. Tabii ki benim çocuğum da orada. Birinci sınıfa gidiyor daha. Hatta dün telefonla oynarken görüntüleri gördü. Anne burası bizim okulumuz mu dedi. Çocuklar korkuyor. Böyle bir şey olamaz. Müdür bunu yapan" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE KİŞİLERİ BU OKULDA TUTMAMALARI LAZIM"Veli Hüseyin Turhan, "Böyle göz önünde kamerayla görünenler var, bir de görünmeyen noktası var. Çocukları alıp odasına götürüyor. Yani orada neler yaşandı? Onları bilmiyoruz. Gerçekten çok kötü bir olay bu. Bu okula yakışmadı. Güvenerek geldiğimiz okuldu burası. Bu olay her an herkesin başına gelebilir. Böyle kişileri bu okulda tutmamaları lazım. Bir de okulun müdürü kendisi. Yani örnek olması gereken bir insanken böyle bir olay gerçekten çok üzücü. Kınıyoruz" dedi Ayrıca okul çevresinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Okul Timi (M.O.T) ekiplerinin olduğu görüldü.

Görüntü dökümü: -------------------------okul önünde bekleyen veliler -çocukların okuldan çıkması-velilerle röportaj

-genel ve detay görüntü


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okul müdürü, Aralık, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE MÜDÜRDEN ÖĞRENCİLERE DARP; VELİLER KONUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE MÜDÜRDEN ÖĞRENCİLERE DARP; VELİLER KONUŞTU - Son Dakika
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